Арестованы участники банды по делу об убийствах и вымогательствах в Тюмени и ЯНАО

Суд арестовал участников банды, обвиняемых в совершении убийств и вымогательств на территории Тюмени и Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в 2008 и 2011 годах, сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, преступная группировка из пяти человека была организована в Новом Уренгое в 2008 году для нападения на граждан и предпринимателей. «Действуя из корыстных побуждений, связанных с переделом сфер влияния в криминальной среде, а также с целью незаконного обогащения и устранения конкурентов, членами банды были совершены многочисленные преступления, в том числе убийства и вымогательства», — говорится в сообщении следственного управления.

Следователи установили причастность участников группы к убийству двух человек в апреле 2008 года в Новом Уренгое. Кроме того, согласно обвинению, в 2011 году арестованные убили одного из участников банды в подъезде дома по ул. Мусоргского в Тюмени «из-за разногласий».

Подчеркивается, что у арестованных участников банды были проведены обыски, в ходе которых обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. В зависимости от степени участия в преступлениях им предъявлено обвинение по ст. 209 УК РФ (бандитизм), по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), по ч.3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).

Мария Шараева