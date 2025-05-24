Над Белгородской областью за полчаса сбили 10 БПЛА

В период с 8:00 до 8:30 мск средства ПВО перехватили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока никак не комментировал атаку. В течение прошедшей ночи над территорией региона уничтожили 64 БПЛА. Вчера FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в белгородском селе Новая Таволжанка. В результате пострадал один мирный житель, его госпитализировали.