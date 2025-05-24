Военнослужащие из Прикамья освобождены из украинского плена

В ходе первого этапа масштабного обмена из украинского плена были освобождены в том числе и военнослужащие из Пермского края. Об этом на своей странице в соцсети сообщил региональный уполномоченный по правам человека Игорь Сапко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

«По итогам первого дня обмена домой вернулись и наши земляки. Это военнослужащие-контрактники из Кунгура, Горнозаводска и Кудымкара», — написал господин Сапко. Освобожденные военные сейчас находятся в медицинских учреждениях Минобороны РФ в Подмосковье, с ними работают врачи и психологи.

Вчера в Россию были возвращены 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Следующий этап обмен произойдет сегодня.