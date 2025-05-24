«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу

Футбольный клуб «Наполи» победил в чемпионате Италии по футболу. В 38-м туре он обыграли «Кальяри» со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Мактоминей (слева)

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters Скотт Мактоминей (слева)

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Забитыми мячами отметились Скотт Мактоминей (42-я минута) и Ромелу Лукаку (51). Чтобы завоевать титул «Наполи» нужно было не потерять очки в матче

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте наблюдал за игрой с трибун из-за дисквалификации в прошлом туре. Чемпионом Италии в качестве тренера он стал в пятый раз.

Для «Наполи» чемпионство стало четвертым в истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1987, 1990 и 2023 годах.

Арнольд Кабанов