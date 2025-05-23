Володин вслед за МИДом пригрозил Украине «жестким ответом» на атаки на города РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия даст адекватный и жесткий ответ на атаки украинских беспилотников на российские города. До этого МИД России опубликовал заявление, в котором также пообещал дать ответ на атаки ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Важно, чтобы и на Западе, и в Киеве чувствовали свою ответственность за массированные атаки по нашим городам. Россия даст адекватный и жесткий ответ»,— сказал господин Володин (цитата по его Telegram-каналу).

С 20 по 23 мая 12 дронов из 788 сбитых над Россией достигли целей, есть погибшие и раненые, заявили в российском МИДе. При ответе вооруженные силы России, сообщили в ведомстве, будут выбирать «исключительно военные объекты». При этом в МИДе отметили «принципиальную приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования».