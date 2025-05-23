В Румынии опровергли информацию о планах отправлять войска на Украину

Cоветник по вопросам нацбезопасности Румынии Кристиан Дьяконеску опроверг информацию о планах страны отправить войска на Украину. Ранее такое заявление приписали временно исполняющему обязанности президента Илие Боложану. Заявление Дьяконеску размещено на сайте президентской администрации.

«Ни в каком контексте, официальном или неофициальном, врио президента Румынии не заявлял и не давал понять, что наша страна готова или намеревается отправить румынских военных на Украину. Напротив, во всех его публичных заявлениях постоянно подчеркивалось продолжение многосторонней поддержки Киева со стороны Румынии, исключая перспективы дислокации войск в соседней стране, находящейся в конфликте»,— сказал господин Дьяконеску (цитата по Stiripesurse.ro.

Он напомнил, что решение об отправке румынских военных в конфликтную зону должно приниматься Верховным советом по обороне страны, а после получить одобрение парламента. В ходе предвыборной кампании идею такой помощи Украине не поддержал и избранный президент Никушор Дан. Он объяснял, что считает отправку войск не очень уместной по причине «напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией».

Екатерина Отрашкевич