Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что будет просить Международный комитет Красного Креста и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца контролировать условия содержания удерживаемых в Сумах 34 жителей Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я по-прежнему буду просить и Международный комитет Красного Креста, и украинский офис уполномоченного по правам человека посещать этих людей и следить за тем, чтобы условия их содержания, пока они не будут вызволены, сохранялись по-прежнему на том же уровне. Конечно, будем бороться за их скорейшее возвращение»,— сказала госпожа Москалькова в интервью RT.

По ее словам, у вернувшихся в рамках сегодняшнего обмена жителей Курской области сначала условия содержания в Сумах были «более или менее, а потом питание было такое, чтобы просто выжить». Поэтому госпожа Москалькова считает, что ситуация требует постоянного контроля. При этом МККК и Дмитрий Лубинец соблюдали договоренность о посещении курян, уточнила Москалькова. Она отметила важность сохранения такого гуманитарного коридора при любых обстоятельствах.

Всего с августа 2024 года из Сум в Россию вернулись 124 жителя Курской области: 22 ноября 2024 года были перевезены 46 человек, 3 марта этого года — 33 человека, 28 марта — 25 человек, сегодня — еще 20 человек.

Подробнее о том, как жители Курской области переживали наступление ВСУ,— в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Екатерина Отрашкевич