Паслер поручил завершить строительство Центра бокса в Краснотурьинске к сентябрю

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил завершить строительство школы и Центра бокса в Краснотурьинске к началу учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе рабочей поездки в Краснотурьинск 23 мая, Денис Паслер проинспектировал ход строительства и реконструкции значимых для города объектов. Так готовность Центра бокса, который строится по поручению Президента России Владимира Путина, составляет 72%. Сроки ввода объекта были сдвинуты с прошлого года.

Кроме того, строительство школы на 500 мест должно было быть завершено летом прошлого года, однако сроки были сорваны. Готовность школы составляет 90%. Господин Паслер поставил задачу завершить работы незамедлительно, чтобы 1 сентября школьники смогли пойти в новую школу.

В 2024 году проект из Краснотурьинска был удостоен президентской премии «Служение». Первое место в номинации «Практики муниципалитета — решения для страны» занял «Северный образовательный кластер», поскольку траектория «школа – техникум – ВУЗ – работодатель» позволила сократить отток молодежи из города.

Полина Щуцкая