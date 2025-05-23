МГУ и Университет «Сириус» заключили соглашение о сотрудничестве

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Научно-технологический университет «Сириус» заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания прошла во время Саммита «Сириус.Биотех», где эксперты обсуждали разработку инновационных лекарственных препаратов российского производства и вопросы подготовки кадров для фармацевтической отрасли, сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Вузы планируют совместно создавать образовательные программы, организовывать лекции, стажировки и оказывать поддержку студентам и начинающим ученым. Основной фокус партнерства направлен на передовые научные области: биоинформатику, биоинженерию и фармацевтику.

Как рассказал декан факультета биоинженерии и биоинформатики, исполнительный директор Инженерной школы МГУ Андрей Замятнин, биомедицина и фармацевтика — самые наукоемкие отрасли XXI века. Для подготовки специалистов в этих областях нужны высококвалифицированные преподаватели, современные программы, лучшее оборудование и актуальные практические задачи. Поэтому партнерство университетов для подготовки кадров не просто необходимо, а закономерно.

Специалисты МГУ будут привлечены к реализации магистерских программ Университета «Сириус». Это позволит учебным заведениям формировать единую научно-образовательную среду для укрепления технологического потенциала страны.

«Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ — признанный лидер в подготовке специалистов в области вычислительной биологии. Применение вычислительных методов при разработке лекарственных препаратов критически важно в современной фармацевтике. Поэтому Университет «Сириус» стремится к тому, чтобы в программах магистратуры "Молекулярная медицина" и "Медицинская химия", готовящих разработчиков инновационных лекарственных препаратов, преподавали лучшие эксперты в области биоинформатики», — пояснил Роман Иванов, председатель Ученого совета, директор Научного центра трансляционной медицины Научно-технологического университета «Сириус».

Алина Зорина