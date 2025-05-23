В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособий для беременных студенток

Правительство России внесло в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении пособий, которые выплачивают беременным студенткам очной формы обучения. Документом предлагается привязать соцвыплаты к размеру прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Правительство планирует выделить деньги из федерального бюджета. «При этом, учитывая... сформировавшийся за счет ежегодной экономии средств бюджета, передаваемых Социальному фонду России, остаток неиспользованных средств, финансирование дополнительных расходов в 2025 году планируется осуществить за счет указанных остатков неиспользованных средств»,— указано в пояснительной записке к законопроекту.

Полномочия по назначению и выплате пособий предлагается передать Социальному фонду России. В правительстве считают, что закон должен вступить в силу уже с 1 сентября 2025 года.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Декрет расширяет студенческий бюджет».