В Черноземье 24 мая будет облачно, от +10°С до +27°С

В субботу, 24 мая, в половине регионов Черноземья прогнозируются облачность, местами дожди. Температура будет варьироваться от +10°С до +27°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность с прояснениями, а температура составит до +15°C. Днем тоже будет облачно, и пойдет небольшой дождь, до +26°C.

В Воронеже в течение суток синоптики обещают облачность с прояснениями. Ночью — до +13°C. Днем — до +27°C.

В Курске ночью будет облачно с прояснениями, а температура составит до +14°C. Днем ожидается ясная погода, до +26°C.

В Липецке ночью прогнозируется облачность с прояснениями, до +10°C. Днем будет ясно, до +26°C.

В Орле ночью прогнозируется ясная погода, а температура составит до +12°C. Днем ожидаются переменная облачность и небольшой дождь, до +27°C.

В Тамбове ночью синоптики обещают переменную облачность, до +10°C. Днем прогнозируют ясную погоду, воздух прогреется до +27°C.

Егор Якимов