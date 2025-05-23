Минтранс предложил согласовывать «мокрый лизинг» самолетов из-за границы с ФСБ

Министерство транспорта предложило новые правила для «мокрого лизинга» самолетов. Для аренды воздушных судов у иностранных компаний перевозчикам потребуется разрешение, согласованное с ФСБ и Минэкономики. Проект правил опубликован на regulation.gov.ru.

Согласно предложенным правилам, авиакомпании должны будут подавать заявления в Минтранс. В течение пяти рабочих дней ведомство проверит документы и при отсутствии замечаний направит их в ФСБ и Минэкономики. В спецслужбе и министерстве документы должны будут рассмотреть за десять рабочих дней. Если не будет согласования, Минтранс откажет в разрешении.

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиаперевозчикам арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний в апреле 2025 года. В 2024 году авиакомпании получили возможность брать самолеты в «мокрый лизинг» у российских собственников — первой такой сделкой, как писал «Ъ», стала аренда «Аэрофлотом» у iFly трех широкомагистральных Airbus.

О подготовке первой в России сделки с «мокрым лизингом» — в материале «iFly идет на посадку».