МИД РФ назвал майские атаки БПЛА на РФ попыткой сорвать переговоры по Украине

В МИД России считают, что атаки украинских БПЛА на территорию РФ были предприняты в попытке сорвать начавшийся переговорный процесс по Украине и не допустить реализации достигнутых в Стамбуле договоренностей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МИД РФ 23 мая.

«Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными»,— говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Москва «даст адекватный ответ на массированные террористические атаки Киева». Там отметили, что «в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».

По данным Минобороны, с 20 по 23 мая было зафиксировано 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны СВО. В результате атак есть погибшие и раненые.

23 мая Россия и Украина начали крупнейший обмен пленными за время конфликта. В рамках первого этапа обмена обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Передача состоялась на территории Белоруссии. Об обмене стороны договорились в ходе переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая. Москва и Киев также договорились подготовить перечень условий для прекращения огня и представить его друг другу на следующей встрече.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая