Болельщика оштрафовали за оскорбления на матче «Факела» с «Зенитом» в Воронеже

Таловский районный суд Воронежской области оштрафовал на 3 тыс. руб. болельщика, который оскорблял футболистов на матче «Факела» и «Зенита» 8 марта, за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Из картотеки суда следует, что речь идет о Максиме Гречишникове.

Суд установил, что болельщик издавал неодобрительных гул «уханья» в адрес футбольных команд, выкрикивал оскорбления и «показывал провокационные жесты», и этим оскорбил честь и достоинство одного из игроков по признаку расы. Постановление суда не вступило в законную силу.

8 марта «Факел» уступил «Зениту» со счетом 0:2. На 74-й минуте полузащитник гостей Вендел получил красную карточку — бригада VAR обратила внимание на то, что он показал кому-то за воротами средний палец. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали Вендела «макакой», «ухали» и даже якобы один из воронежских футболистов проявил расизм. Впоследствии обвинения были выдвинуты в отношении вице-капитана Сергея Божина, однако КДК не нашел нарушений в его действиях.

Позже комитет решил оштрафовать воронежский клуб на 1 млн руб. за расизм со стороны болельщиков и оставить «Факел» без зрителей на матче 23-го тура РПЛ. Представители «огнеопасных» заявили, что провели внутреннее расследование и выяснили, что «уханья» и оскорбления в адрес игроков «Зенита» могли исходить от одного болельщика на Южной трибуне. Тем не менее, «Факелу» не удалось обжаловать решение КДК.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов