Западное депо Краснодара пополнилось вагонами челябинского производства
Два новых трамвайных вагона производства Усть-Катавского вагоностроительного завода поступили в Западное депо Краснодара по концессионному соглашению с ООО «Синара-ГТР Краснодар». В 2025 году краевая столица получит 50 новых трамваев в рамках действующей концессии, сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
«Все вагоны обеспечены низкими полами для удобства пассажиров и мощными кондиционерами как раз для нашей жары», — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.
Разгрузка подвижного состава начнется в субботу. Ожидается, что третий трамвай прибудет в депо завтра. После технической подготовки и обкатки транспорт выйдет на линию.
Новые вагоны вмещают до 120 пассажиров и имеют 32 посадочных места. Для комфорта горожан в салонах установлены система климат-контроля и USB-розетки.