Западное депо Краснодара пополнилось вагонами челябинского производства

Два новых трамвайных вагона производства Усть-Катавского вагоностроительного завода поступили в Западное депо Краснодара по концессионному соглашению с ООО «Синара-ГТР Краснодар». В 2025 году краевая столица получит 50 новых трамваев в рамках действующей концессии, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Все вагоны обеспечены низкими полами для удобства пассажиров и мощными кондиционерами как раз для нашей жары», — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Разгрузка подвижного состава начнется в субботу. Ожидается, что третий трамвай прибудет в депо завтра. После технической подготовки и обкатки транспорт выйдет на линию.

Новые вагоны вмещают до 120 пассажиров и имеют 32 посадочных места. Для комфорта горожан в салонах установлены система климат-контроля и USB-розетки.

Алина Зорина