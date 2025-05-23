Самарская область в лидерах по спросу на фармацевтов

За первые 4 месяца 2025 года в России было открыто 17,2 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров. Наибольший спрос на специалистов сосредоточен в Москве – почти 3 тыс., или 17% от общего числа, Московской области (10%), Санкт-Петербурге (6%), а среди регионов ПФО – в Нижегородской области (3%), Татарстане (2%), Самарской и Тюменской областях (по 2%). Об этом сообщает HeadHunter (одна из крупнейших компаний онлайн-рекрутинга) со ссылкой на выводы своих аналитиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным компании, медианная предлагаемая зарплата фармацевтов-провизоров в России в январе-апреле 2025 года составила 68,1 тыс. руб., что на 6,5 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие зарплатные предложения таким специалистам наблюдаются в Ямало-Ненецком АО (98,5 тыс. руб.) и в Москве (91,3 тыс. руб.).

Среди регионов ПФО больше всего фармацевтам-провизорам предлагают в Оренбургской области (69 тыс. руб.), Нижегородской области (66,8 тыс. руб.) и в Татарстане (62,4 тыс. руб.). Самарская область в этом рейтинге на четвертой строчке — 60,6 тыс. руб., Ульяновская область занимает девятое место — 56,6 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск