Telegram и Google могут оштрафовать в России за отказ удалить информацию

Таганский районный суд Москвы 16 июня рассмотрит административные дела в отношении Telegram Messenger Inc. и Google LLC. На компании составлены протоколы за то, что они отказались по требованию властей удалять запрещенную в России информацию, пишет ТАСС. По ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ организациям грозит штраф до 4 млн руб.

19 мая Таганский суд оштрафовал американскую корпорацию Apple на сумму более 7 млн руб. по трем административным протоколам. Они касались пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, но один из них был связан также с отказом компании удалить запрещенную информацию.