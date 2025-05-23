Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военнослужащими

Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися с Украины в результате первого этапа обмена военнопленными. В его рамках днем 23 мая обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских.

На видео военнослужащие держат флаги России и СССР и хором кричат: «Ура! Ура! Ура!» «Я очень рад, что вернулся домой. Внутри меня переполняют приятные, теплые ощущения того, что я увижу свою семью, родственников, детей, близких. Все будет хорошо. Слава России»,— говорит один из военнослужащих перед посадкой в автобус.

Договоренность о проведении обмена была достигнута по итогам встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая отмечал, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме». В Минобороны сообщали, что передача военнопленных продолжится «в ближайшие дни». Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов писал в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая.

Полина Мотызлевская