На Кубани муниципальную выплату контрактникам повысят до 500 тысяч рублей

Власти Краснодарского края увеличат муниципальные выплаты для контрактников, участвующих в специальной военной операции. С 1 июня 2025 года военнослужащие будут получать единую сумму в 500 тыс. руб. от муниципалитетов вне зависимости от места проживания в регионе, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Такое поручение дал первый вице-губернатор Игорь Галась на встрече с руководителями муниципальных образований Кубани. По его словам, изменения вводятся для обеспечения равных условий жителям всех территорий края.

Теперь общая сумма поддержки для кубанских контрактников составит 2,4 млн руб. Пакет включает в себя региональную выплату в размере 1,5 млн руб. (по решению губернатора Вениамина Кондратьева для заключивших контракт с Минобороны РФ после 10 августа 2024 года), муниципальную выплату в 500 тыс. руб. (при заключении контракта после 1 июня 2025 года) и федеральную поддержку в размере 400 тыс. руб. (для подписавших годовой и более длительный контракт после 1 августа 2024 года).

Алина Зорина