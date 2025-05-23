На капитальный ремонт дорог в Татарстане направят 136 млн рублей
На работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования в Татарстане выделят свыше 136 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
На капитальный ремонт дорог в Татарстане направят 136 млн рублей
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Заказчиком выступает «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики».
Средства планируется выделить из бюджета Татарстана. Срок исполнения контракта - до 20 декабря 2026 года.