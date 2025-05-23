ФК «Краснодар» возглавил рейтинг Forbes

Футбольный клуб «Краснодар» занял первое место в рейтинге Forbes по эффективности работы менеджмента. Издание опубликовало обновленный список команд на своем официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

На втором месте списка расположился футбольный клуб «Динамо». Замыкает тройку лидеров «Спартак».

В рейтинге 2024-го года ФК «Краснодар» занял второе место. Лидером того года стал «Зенит».

Сейчас рейтинг эффективности менеджмента вошли российские клубы из трех профессиональных лиг: 11 команд Единой лиги (баскетбол), 20 клубов КХЛ (хоккей) и 18 команд РПЛ (футбол), включая два клуба, которые вылетели в прошлом сезоне. Клубы оценивали по средней посещаемости домашних матчей, заполняемости арены, выручке, прибыли, аудитории в соцсетях, популярности в соцмедиа, индексу интереса интернет-аудитории и спортивным результатам.

Алина Зорина