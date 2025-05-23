В Новороссийске не обнаружили слив канализации в Южные пруды

В Новороссийске специалисты «АТЭК» и «УЖКХ города» осмотрели Южные пруды и не обнаружили слив канализационных стоков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал и.о. вице-мэра Новороссийска Рафаэля Беглярова Фото: Telegram-канал и.о. вице-мэра Новороссийска Рафаэля Беглярова

23 мая местные жители пожаловались, якобы в Южные пруды сливается канализация, температура воды в водоеме достигает +40 градусов, а на берегу замечены мертвые лягушки и черепахи.

Специалисты выехали на место, проверили канализационный колодец и трубы, утечку не обнаружили. Информация о сбросе горячей воды и вымирании флоры и фауны не подтвердилась.