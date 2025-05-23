Прокуратура начала проверку после падения девочки из окна в Пензе

Прокуратура Ленинского района Пензы приступила к проверке в связи с травмированием девочки на ул. 8 Марта областного центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Соответствующее поручение дал прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков. В ходе проверочных мероприятий надзорному ведомству предстоит оценить работу органов системы профилактики. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Напомним, девочка 2012 года рождения получила травмы в результате падения из окна накануне, 22 мая. Пострадавшую увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов