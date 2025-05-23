В Пензе выясняют обстоятельства травмирования ребенка при падении из окна

В Пензе следствие начало проверку в связи с травмированием девочки в результате падения из окна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что несовершеннолетняя выпала из окна дома № 21 по ул. 8 Марта. Произошло это накануне, 22 мая.

Пострадавшую с травмами увезли в лечебное учреждение. Сведений о состоянии девочки нет. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов