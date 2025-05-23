Sportacentrs: сборную России по хоккею не допустили на Олимпиаду-2026

Сборную России по хоккею не допустили до участия в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает латвийский портал Sportacentrs.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

По информации источника, решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который проходит в рамках чемпионата мира в Стокгольме. Сообщается, что российскую команду заменит сборная Франции.

В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований под эгидой IIHF из-за спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2026 года будет обсуждаться после рекомендации Международного олимпийского комитета.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На прошлых Играх в Пекине сборная России завоевала серебряные медали, уступив в финале финской команде.

Таисия Орлова