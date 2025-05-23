Bloomberg: ЕК начнет обсуждать санкции против «Северного потока-2» 23 мая

Вопрос введения санкций против «Северного потока-2» будет обсуждаться Еврокомиссией и странами--членами Евросоюза начиная с 23 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, при принятии решения будут учитываться промежуточные итоги переговоров по урегулированию на Украине.

«Европейская комиссия сегодня начнет консультации со государствами-членами по вопросу запрета газопровода, проходящего по дну Балтийского моря»,— передает Bloomberg.

По информации источников агентства, ЕС близок к решению о включении газопровода в новый санкционный пакет.

20 мая, после введения новых антироссийских санкций, глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала о потенциальном содержании 18-го пакета ограничений. По ее словам, основой санкционного давления на РФ станет энергетика. В частности, рассматривается вопрос об ограничении в отношении «Северных потоков». 17-й пакет затронул 189 судов, 75 физических и юридических лиц. Среди них — «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК и золотодобывающая компания «Атлас Майнинг».

Подробнее о новых санкциях — в материале «Ъ» «Расширение пройденного».

Анастасия Домбицкая