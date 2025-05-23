ГАИ Ульяновской области обещает в уикенд тотальные проверки

За минувший день 22 мая на территории Ульяновской области сотрудниками ГАИ выявлено 12880 нарушений ПДД (в том числе с использованием технических средств фотофиксации). Большинство (11763) — нарушения скоростного режима, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ГАИ, только за 22 мая за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны шесть водителей, в том числе один — за повторное нарушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За прошлую неделю с 12 мая по 18 мая за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования на территории региона были задержаны 55 водителей.

Ведомство напоминает, что с учетом того, что в выходные дни, как правило, таких случаев становится больше, в течение трех дней с 23 по 25 мая сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественностью региона «в усиленном режиме будут выявлять водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения». Тотальные проверки направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение ДТП.

Андрей Васильев, Ульяновск