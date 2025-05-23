ФК «Ростов» занял 11 место в рейтинге Forbes

Футбольный клуб «Ростов» занял 11 место в рейтинге Forbes по эффективности работы менеджмента. Издание опубликовало обновленный список команд, сумевших выстроить свою деятельность в условиях санкций и изоляций на международной спортивной арене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Forbes оценивало претендентов сразу из трех видов спорта: баскетбольной Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги и футбольной Российской премьер-лиги. Критериями стали посещаемость домашних и выездных матчей, выручка, аудитория, популярность в соцсетях, индекс интереса интернет-аудитории и спортивные результаты.

«Ростов» расположился в рейтинге между хоккейными командами «Металлург» и «Трактор», а лидером стал футбольный «Краснодар».

Константин Соловьев