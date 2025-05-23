Режим ЧС ввели в Ельце Липецкой области после массированной атаки БПЛА

В городе Елец Липецкой области введен режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом заявил начальник главного управления МЧС по региону Василий Разумнов на совещании с губернатором Игорем Артамоновым.

Глава региона сообщил, что удары были нанесены по промышленным объектам города. Один из дронов упал на крышу жилого дома, другой — рядом с медицинским колледжем. В результате падения обломков беспилотников возникли возгорания в промзоне, которые тушили, несмотря на риск повторной детонации. Восстановительные работы начнутся после завершения работы взрывотехников.

По информации Игоря Артамонова, при ударах пострадали девять человек. Восемь из них находятся в удовлетворительном состоянии с множественными порезами и ушибами, у двух женщин диагностированы черепно-мозговые травмы. Еще одна 49-летняя женщина в реанимации, она в сознании, проходит консультации с специалистами и получает лечение.

Кроме того, около 30 квартир в районе поселка ТЭЦ были повреждены осколками беспилотников. Несмотря на ущерб, жители отказались покидать свои дома. Ранее в Ельце временно ограничили работу мобильного интернета для повышения эффективности защиты от атак БПЛА.