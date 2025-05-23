Губернатор Клычков: экипаж Ми-8 ценой жизни увел вертолет от жилых домов

Экипаж вертолета Ми-8, который разбился днем 23 мая в Орловской области, ценой собственной жизни увел его от жилых домов. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Их героизм не будет забыт»,— написал господин Клычков в своем Telegram-канале. Также он поблагодарил сотрудников оперативных служб и Минобороны за организованную работу на месте происшествия.

По его словам, никто из жителей не пострадал, разрушения отсутствуют. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые проверки.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение рядом с поселком Нарышкино Урицкого района Орловской области. Погиб экипаж. Крушение произошло из-за технической неисправности.