Минюст признал иноагентами правозащитника Яна Рачинского и поэта Дельфинова

Минюст внес в перечень иностранных агентов сопредседателя «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда) Яна Рачинского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также в реестр иноагентов внесены юрист Игорь Слабых, поэт Александр Смирнов, журналист Алексей Суханов, политолог Юрий Пивоваров, экономист Дмитрий Некрасов и писатель Анатолий Королев.

Согласно сообщению ведомства, внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

Полина Мотызлевская