Под Саратовом гендиректор фирмы пойдет под суд за невыплату 4,9 млн сотрудникам

В Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении гендиректора строительной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в 2023 и 2024 годах фигурант не выплатил 57 сотрудникам свыше 4,9 млн руб. Они работали по договору подряда на территории Краснодарского края. На этапе следственных действий гендиректор частично возместил ущерб.

Следственный отдел по городу Балаково завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение. По ходатайству следствия суд арестовал имущество фирмы и фигуранта на общую сумму более 13 млн руб.

Павел Фролов