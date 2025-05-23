Урожай сочинского чая находится под угрозой из-за майских холодов

Холодная и нестабильная погода в мае 2025 года может негативно повлиять на урожайность чайных плантаций в Сочи. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Мацеста чай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Представители отрасли отмечают, что ночные температуры в регионе не соответствуют агротехническим требованиям для роста чайного листа. В 2024 году на сочинских плантациях собрали 210 т чайного листа.

Несмотря на теплую зиму, аграрии столкнулись с погодными аномалиями в этом году. В конце февраля начался обильный снегопад и понижение температуры.

«Мы радовались снежному покрову на кустах, ведь он дает чаю влагу, а мороз убивает вредителей — это позволяет нам не использовать химические удобрения. Но все должно быть вовремя», — подчеркивают производители.

По их словам, май этого года оказался значительно холоднее обычного, а ночная температура не достигает нормы, необходимой для полноценного роста чайного листа. Дополнительно осложнить ситуацию может возможное засушливое лето.

Представители предприятия также уточнили, что все договоры аренды на землю пока находятся на стадии заключения в МТУ Росимущества, и они ожидают соответствующих решений.

Алина Зорина