В Ульяновске мошенники под видом чиновников выманивали паспортные данные

На этой неделе в управление по делам семьи администрации Ульяновска поступали «многочисленные обращения граждан», сообщавших о звонках мошенников, которые представлялись чиновниками городской администрации, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщали жители города, неизвестные лица называли себя сотрудниками мэрии и сообщали, что администрация города в честь Дня Победы приняла решение вручить этим гражданам ценные подарки или произвести на их счет денежные выплаты. При этом мошенники отмечали, что для получения подарка или выплаты «необходимо для отчетности» сообщить паспортные данные получателя. В мэрии отмечают, что с мобильных телефонов они не звонят и никогда не запрашивают по телефону персональную информацию.

Андрей Васильев, Ульяновск