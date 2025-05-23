Высотная техника привлечена для восстановления разрушенного дома в Ставрополе

Власти Ставрополя задействовали высотную технику для разбора завалов в многоквартирном доме, где 21 мая произошел взрыв газа. Специалисты заменили все 37 окон в 30 квартирах соседнего дома и полностью восстановили кирпичную кладку, сообщил глава города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

«Высотная техника спускает поврежденные кирпичи и блоки, чтобы можно было приступить к восстановлению»,— сообщил Иван Ульянченко.

В настоящее время специалисты обследуют пострадавшие квартиры, а также общедомовое имущество: лифты с шахтами, лестничные пролеты, коллективные балконы и технический этаж. Параллельно специализированная независимая организация проверяет устойчивость конструкций здания и несущих стен на предмет безопасности.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» после инцидента в Ставрополе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей трех подъездов эвакуировали из опасной зоны.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пострадавшим будут предоставлены компенсационные выплаты согласно краевому законодательству.

Николай Аксенов