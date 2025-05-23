Запросам обозначили цену

Коммерческие компании начнут платить за доступ к электронным госданным, речь о запросах к электронному правительству. С его помощью бизнес получает информацию для оказания услуг, например, проверяет штрафы клиентов или сведения о владельцах жилья. Стоимость одного запроса составит примерно 5 руб. Для граждан доступ останется бесплатным, заверяют в Минцифры. В ведомстве поясняют, что компании все чаще обращаются к электронным сервисам государства и вводить плату нужно, чтобы обеспечить стабильную работу системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как бизнес использует электронное правительство? И насколько чувствительной может оказаться стоимость доступа? На эти вопросы “Ъ FM” ответил сооснователь компании в области защиты данных Б-152 Максим Лагутин: «Фактически это госсервисы — ЕГРЮЛ, ЕГРН, данные с "Госуслуг". Компании их используют для упрощения поискового пути с клиентами, то есть не приходится людей отправлять за этими данными, когда есть электронный сервис. Все быстро подтягивается, и сделки заключаются оперативнее. Кроме того, это способ проверить, верные ли данные предоставил человек, автоматически их подгружать и сверяться. Что касается платного доступа, то это хорошая практика. Так как компании это используют в первую очередь для извлечения какой-то выгоды, то это вполне релевантный запрос. Давайте представим: крупные банки узнают о смене реквизитов паспорта клиента. Можно умножить 5 млн запросов на 5 руб. Проверка, актуален паспорт или нет, например, происходит раз в неделю. То есть у крупного бизнеса это исчисляется, я думаю, десятками миллионов рублей».

Собеседники “Ъ FM” соглашаются, что сильнее всего новшества повлияют на финансовый сектор. В этой области запрашивать информацию о клиентах и обращаться к государственным базам приходится чаще. Хотя неочевидно, для кого это окажется более чувствительным — для крупных банков или небольших финансовых компаний, заметил MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков: «Плата за предоставление информации и услуг со стороны государственных сервисов для внешних участников приведет к увеличению дополнительных расходов со стороны банков. Соответственно, стоимость услуг, которые оказывает финансовое учреждение, скорректируется, к сожалению, в большую сторону. Большинство операций совершается почти мгновенно, за секунду. Естественно, все это делается за счет автоматизации и получения необходимой информации из различных баз и реестров. Это касается и проверки тех же паспортов, залогов.

То есть чем более банк цифровой, работает в удаленном режиме и получает эту информацию онлайн, быстро, тем больше его расходы на получение данных возрастут. Вполне возможно, что небольшие игроки рынка, которые ни к каким сервисам не подключены, а получают информацию по другим каналам или старыми способами, временно окажутся в лучшем финансовом положении, потому что их затраты увеличатся не так сильно, как у крупных организаций».

В Минцифры пояснили, что тариф рассчитан с учетом нагрузки на инфраструктуру и расходов на ее поддержку.

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Илья Сизов