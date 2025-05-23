Хинштейн: три человека находятся в реанимации после удара ВСУ по Льгову

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил в больнице пострадавших после ракетного удара ВСУ по Льгову. Сейчас в ней находятся 15 человек, трое из них — в реанимации.

«Две женщины и мужчина (в реанимации.— "Ъ"). Они в тяжелом, но уже стабильном состоянии. Ночью людей прооперировали. Все они в сознании — за ними установлен весь необходимый уход, врачи делают все возможное, чтобы люди скорее пошли на поправку!» — написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Остальные 12 пострадавших находятся в палатах. У многих раненых повреждения от осколков. По словам господина Хинштейна, скоро они пройдут необходимые обследования и отправятся домой.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Льгову 22 мая. В результате пострадали 16 человек. Более 30 частных домов и как минимум три многоквартирных дома повреждены.

Екатерина Отрашкевич