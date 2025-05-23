Промышленность Кочубеевского округа выросла на 28,6% в первом квартале

Индекс промышленного производства Кочубеевского округа в первом квартале 2025 года достиг 128,6%. Местные предприятия отгрузили продукции на сумму более 1,2 млрд руб., сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Наибольший подъем демонстрирует обрабатывающая промышленность. В этом секторе объем поставленной продукции составил 1,1 млрд руб., что на 36,6% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Темпы прироста в округе существенно опережают даже крупные индустриальные центры края. В муниципалитете функционируют производства строительных и бетонных смесей, стеновых материалов, щебня, гравия, мебели и швейных изделий, включая спецодежду. Пищевую отрасль представляют крупные фабрики по изготовлению колбасной и мукомольной продукции.

Николай Аксенов