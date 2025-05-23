Минпросвещения подготовило приказ о введении оценки за поведение в школах

Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения проект приказа о введении в школах оценки за поведение.

Документ вносит изменения в п. 25 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности (утвержден 115-м приказом Минпросвещения от 22 марта 2021 года). Пункт предлагается изложить в такой редакции: «Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся».

С предложением провести в некоторых регионах апробацию такой системы оценивания ранее неоднократно выступал глава ведомства Сергей Кравцов. Он отмечал, что апробацию можно начать проводить уже с 1 сентября 2024 года. В каких регионах, не сообщал. По его словам, ведомство рассматривает три варианта такой оценки: зачет/незачет, пятибалльная шкала и трехбалльная шкала (неудовлетворительное поведение, удовлетворительное поведение и образцовое поведение).

В опубликованном проекте приказа нет уточнений о времени проведения апробации, регионах-участниках и способе оценивания поведения.

Полина Мотызлевская