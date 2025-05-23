В Москве проведут масштабную выставку терракотовой армии Китая

В 2026 году в Государственном историческом музее откроется выставка «Терракотовые воины — наследие Первого Императора». На экспозиции представят полноразмерные фигуры воинов Терракотовой армии — комплекса статуй, захороненных в гробнице с китайским императором Цинь Шихуанди. Об этом сообщил гендиректор ГИМ Алексей Левыкин.

Глава музея пообещал, что привезенные экспонаты будут раскрывать «историю гробницы, ее значение для мировой культуры, а также огромную историческую, научную и художественную ценность» (цитата по ТАСС). На выставке помимо терракотовых статуй представят оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до н. э.).

Часть этой коллекции уже представляли в ГИМ в 2008 году, но теперь, по словам организаторов, речь идет более масштабном выставочном проекте.

Терракотовую армию нашли в 1974 году в окрестностях города Сиань. Она представляет собой захоронение более 8 тыс. полноразмерных статуй китайских воинов, при этом каждая фигура обладает уникальными чертами лица. Все они составляют мемориальный комплекс при мавзолее первого императора объединенного Китая Цинь Шихуанди. По китайским летописям, он начал возводить свою гробницу в 13 лет, сразу после восшествия на престол. Он верил, что воины будут сопровождать его после смерти. В 1987 году Терракотовую армию внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Степан Мельчаков