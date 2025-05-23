Выдача автокредитов в Удмуртии сократилась почти на 30% в апреле

Объем выданных автокредитов в Удмуртии составил 1,73 млрд руб. в апреле, что на 29,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По данному показателю республика заняла 16-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Серьезное падение выдачи автокредитов во второй половине 2024 года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора. Помимо этого снижению объемов выдачи автокредитов способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки — более 50%. Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Представитель бюро добавил, что некоторые изменения на рынке, такие как удешевление кредитов и субсидирование ставок со стороны автопроизводителей, могут способствовать стабилизации ситуации в будущем.