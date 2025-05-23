В Татарстане на 2% выросли перевозки пассажиров в электричках

С января по апрель 2025 года пригородными поездами в Татарстане воспользовались почти 1,9 млн человек. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Больше всего поездок зафиксировано со станции Казань — 328 тыс. человек (+2% к 2024 году). Далее следуют станции Ометьево-2 (109 тыс., +2%), Компрессорный (105 тыс.), Арск (90 тыс., +2%), Свияжск (74 тыс.) и Вахитово (54 тыс., +7%).

Ранее сообщалось, что в дни форума «Россия — Исламский мир» по Горьковской железной дороге проехали более 16 тыс. пассажиров.

Анар Зейналов