Горьковская железная дорога перевезла 16 тыс. пассажиров в дни KazanForuma

В дни форума «Россия – Исламский мир» по Горьковской железной дороге проехали более 16 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-службе Горьковской ЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горьковская железная дорога 16 тысяч пассажиров в дни KazanForuma

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Горьковская железная дорога 16 тысяч пассажиров в дни KazanForuma

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди пассажиров 4,1 тыс. были аккредитованными участниками, волонтерами или организаторами форума.

На маршруте Казань – Аэропорт – Казань в дни проведения мероприятия работали 34 поезда с интервалом движения в один час.

Пассажиропоток в этом направлении во время форума увеличился вдвое.

Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» проходил в Казани с 13 по 18 мая.

Дарья Сайфиева