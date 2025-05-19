Горьковская железная дорога перевезла 16 тыс. пассажиров в дни KazanForuma
В дни форума «Россия – Исламский мир» по Горьковской железной дороге проехали более 16 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-службе Горьковской ЖД.
Горьковская железная дорога 16 тысяч пассажиров в дни KazanForuma
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Среди пассажиров 4,1 тыс. были аккредитованными участниками, волонтерами или организаторами форума.
На маршруте Казань – Аэропорт – Казань в дни проведения мероприятия работали 34 поезда с интервалом движения в один час.
Пассажиропоток в этом направлении во время форума увеличился вдвое.
Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» проходил в Казани с 13 по 18 мая.