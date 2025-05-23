Объем отгруженных товаров в Невинномысске достиг 205 млрд рублей

Невинномысск продемонстрировал значительный экономический рост в 2024 году. Крупные и средние предприятия города отгрузили товаров, работ и услуг на сумму 205 млрд рублей, темп роста составил 25%, сообщил глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В последние годы удалось не только устоять перед новыми вызовами и остаться на достойном уровне, но также и нарастить темпы развития, что подтверждается достигнутыми показателями экономической деятельности»,— отметил Михаил Миненков.

Согласно мониторингу социально-экономического развития, местная экономика успешно адаптировалась к новым условиям и показывает устойчивый рост. Положительную динамику обеспечили промышленность, торговля и социальная сфера.

Градообразующие предприятия «Невинномысский Азот» и АО «Арнест», на которые приходится 43% общегородского объема отгрузки, работали в штатном режиме.

В городе созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса. По статистическим данным на начало 2025 года, в Невинномысске функционирует 4635 хозяйствующих субъектов, что на 194 больше, чем годом ранее. Число зарегистрированных предпринимателей достигло 4108, увеличившись на 162 субъекта.

Николай Аксенов