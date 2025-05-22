Мэрия Анапы требует с владельцев затонувших танкеров почти 546 млн рублей

В Краснодаре прошло предварительное слушание по иску администрации Анапы к ООО «Кама шиппинг», ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «КамаТрансОйл», владельцам и фрахтователям танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе, сообщили «Ъ» в суде. Мэрия намерена взыскать с ответчиков 545,9 млн руб. в качестве компенсации расходов на ликвидацию ЧС.

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Иск к судовладельцам и фрахтователям был подан в Арбитражный суд Краснодарского края в апреле, тогда сумма претензий мэрии Анапы составила 211 млн руб. Новые требования представлены суду с учетом фактических расходов на текущий момент.

В качестве третьих лиц в процессе участвуют компании «Биопотенциал», «Экотехпром», Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие «Сириус», ООО «Ртутная безопасность» и другие. Все они выполняют работы по контрактам с администрацией Анапы: вывозят и утилизируют загрязненный грунт, производят замеры содержания вредных веществ. Судовладельцы и фрахтователи возражали против привлечения в процесс коммерческих структур, утверждая, что мэрия Анапы намерена переложить на них обязанность доказывания объема расходов, однако суд не согласился с этим доводом.

Компании «Кама шиппинг», «Волгатранснефть» и «КамаТрансОйл» являются ответчиками еще в одном деле о взыскании расходов, понесенных Морспасслужбой при очистке акватории Черного моря от разлива нефтепродуктов. Объем требований составляет 315 млн руб.

Анна Перова, Краснодар