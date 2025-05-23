«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией1 (ГИА) 2025 года на базе защищенных высокоскоростных каналов связи, обеспечив 100% охват экзаменационных помещений в 89 субъектах РФ и 83 зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 странах мира. Для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) провайдер установил по две современные IP-камеры в каждом помещении — всего свыше 133,8 тыс. устройств в 5,7 тыс. ППЭ. Основной период сдачи экзаменов начался 23 мая и продлится до 4 июля.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане

Система видеонаблюдения «Ростелекома» состоит из цифровых IP-видеокамер с широким углом обзора, высоким разрешением видео и качественным звуком, а также коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. Камеры установлены в аудиториях и местах печати, сканирования и сортировки экзаменационных материалов. Они фиксируют ход проведения ГИА, но не ведут съемку персональных данных и ответов участников. Камеры видеонаблюдения установлены также в региональных центрах обработки информации (РЦОИ), где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь 15 тыс. аккредитованных специалистов и общественных наблюдателей. В аудиториях, расположенных в отдаленных регионах РФ, будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Видеозаписи ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома». Максимальный срок хранения — до 1 марта 2026 года.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»:

«Применение современной системы видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта значительно повышает объективность и прозрачность экзаменационных процедур. Более 10 лет “Ростелеком” обеспечивает надежность и безопасность государственной итоговой аттестации. Мы регулярно модернизируем систему, заменяя устаревшее оборудование на видеокамеры отечественного производства, включенные в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), на которых установлено ПО из реестра Минцифры. Таким образом, наше решение — яркий пример успешной реализации политики импортозамещения, которое позволяет оперативно выявлять и предотвращать любые нарушения, обеспечивая надежную защиту интересов всех участников образовательного процесса».

В школах, расположенных в труднодоступных регионах страны, для работы системы видеонаблюдения будут задействованы спутниковые каналы связи, организованные при участии федерального оператора спутниковой связи «РТКОММ» (дочерняя компания «Ростелекома»).

Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКОММ»:

«“РТКОММ” как центр спутниковых компетенций обеспечивает работу системы видеонаблюдения за ходом ЕГЭ на труднодоступных территориях. Это помогает создать для выпускников в удаленных населенных пунктах такие же условия прозрачности и объективности сдачи экзамена, что и в региональных центрах. В 2025 году к спутниковым каналами связи подключены аудитории более чем 500 школ в 25 регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Западной и Центральной частей страны».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане

Контролировать итоговую аттестацию и выявлять нарушения на экзаменах будут свыше 13 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также искусственный интеллект с технологией анализа поведения, разработанной «Ростелекомом». Нейросеть будет ежедневно проверять видеотрансляции из 300 аудиторий и архивные записи из 1 000 классов. При обнаружении подозрительного поведения участника на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит нарушение, и запись поступит на проверку к наблюдателю, после этого — на утверждение к модератору, а затем, при необходимости, в ППЭ. Такой многоступенчатый контроль позволяет сделать процесс сдачи экзаменов еще более честным и прозрачным.

В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ», а также бесплатную горячую линию для его пользователей обеспечит «Ростелеком Контакт-центр». В течение всего экзаменационного периода специалисты будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ.

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»:

«Мы понимаем, как важен и волнителен период сдачи школьных экзаменов для родителей и детей. Операторы горячей линии “Ростелеком Контакт-центра” оперативно обрабатывают запросы пользователей портала “Смотри ЕГЭ”, аккредитованных наблюдателей и аналитиков, направляя их к профильным специалистам. Наши операторы уже более десяти лет помогают решать организационные и технические вопросы. Каждый год они повышают квалификацию, чтобы быть в курсе актуальных требований. В мае, в часы пиковой нагрузки, одновременно работают до 16 операторов, которые могут быстро решить срочные вопросы. Горячая линия будет работать до завершения всех экзаменационных процедур — 17 октября».

Досрочный период ЕГЭ, завершившийся 21 апреля 2025 года, прошел в штатном режиме без технологических сбоев. За проведением экзаменов наблюдало свыше 3,2 тыс. камер видеонаблюдения «Ростелекома».

* * * АО «РТКомм.РУ» — центр спутниковых компетенций «Ростелекома», на протяжении шести лет остается крупнейшим VSAT-оператором в России по числу абонентов. Компания оказывает услуги спутниковой связи клиентам на любых труднодоступных и удаленных территориях, где отсутствуют мобильные и проводные телекоммуникации. Оператор системно разрабатывает и внедряет современные спутниковые решения в интересах государства, корпоративных заказчиков и частных лиц. Клиентам из морской отрасли «РТКОММ» оказывает услугу «Морской VSAT» и комплексные спутниковые решения для судов. Частным пользователям компания предлагает широкополосный доступ к спутниковому интернету под торговой маркой SenSat.

*** «Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») предоставляет услуги аутсорсингового контактного центра для коммерческих компаний, государственных структур, участвует в реализации крупных федеральных проектов: Единого государственного экзамена, единого дня голосования и других. Действующие операторские площадки «Ростелеком Контакт-центра» расположены в 19 городах России, штат операторов превышает 7 000 человек. Под брендом D/O: Digital Operator компания предоставляет линейку ИТ-продуктов для внешних заказчиков. Все цифровые решения являются собственными разработками компании, включены в реестр отечественного ПО и активно используются в проектах для заказчиков всех уровней.

* ** ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане