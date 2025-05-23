В Оренбуржье летом планируют работать 775 детских лагерей

В текущем году в летние месяцы планируют работу 775 детских лагерей, в которых отдохнут 81 тыс. детей. Особое внимание уделят отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участников СВО, одаренных детей, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации ведомства, с 22 мая в регионе началась приемная приемная кампания по оценке готовности детских оздоровительных лагерей к началу летнего сезона. Определены уполномоченные органы по организации отдыха и оздоровления детей, приняты необходимые нормативные правовые акты, созданы межведомственные комиссии, утверждены бюджеты. Будут проверены все 775 лагерей.

В этом году готовятся к работе 34 лагеря загородного типа, 740 лагерей дневного пребывания, 1 палаточный лагерь. Также планируется открытие трех новых объектов: ДОЛ «Кампус патриотов» на базе ГАУ СПО «Академии сервиса» в Оренбурге, спортивно-оздоровительный центр «Ташла» в Тюльганском районе, ДОЛ «Волна» Кувандыкского муниципального округа.

В регионе запланированы 154 лагерные смены продолжительностью 7, 14, 21 день, в том числе профильные смены по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности: технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической и др. Также предусмотрены профильные смены Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Оренбургская область примет в своих лагерях ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Руфия Кутляева