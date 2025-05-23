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В Азове разыскивают мужчину, порезавшего покрышки чужих автомобилей

В Азове полицейские устанавливают личность мужчины, который этой ночью порезал покрышки нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Уточняется, что с заявлениями о порче имущества обратились четверо потерпевших. В местных СМИ появилась информация, что происшествия случились на улицах Московской, Ленина и Космодемьянской. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Константин Соловьев

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