В Азове разыскивают мужчину, порезавшего покрышки чужих автомобилей

В Азове полицейские устанавливают личность мужчины, который этой ночью порезал покрышки нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Уточняется, что с заявлениями о порче имущества обратились четверо потерпевших. В местных СМИ появилась информация, что происшествия случились на улицах Московской, Ленина и Космодемьянской. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Константин Соловьев