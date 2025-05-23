Ставропольские энергетики формируют планы на случай аварийных ситуаций
В Ставрополье промышленность первой попадет под энергоограничения
В Министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края состоялось совещание по разработке временных графиков аварийных ограничений электрической мощности. Главная задача минимизировать включение в эти графики бытовых потребителей и объектов социальной сферы, переориентировав ограничения на промышленных и иных потребителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Параллельно энергетики региона готовятся к периоду высоких летних температур, который, согласно прогнозам, будет сопровождаться увеличением потребления электроэнергии и повышенной нагрузкой на оборудование.
«Ресурсоснабжающие компании должны быть готовыми обеспечить ставропольцев надежным энергоснабжением», — подчеркнул министр Иван Ковалев.