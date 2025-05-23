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Жительнице Симферополя грозит до 15 лет тюрьмы за убийство мужа

Жительница Симферополя предстанет перед судом за убийство супруга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным следствия, убийство произошло 20 марта 2025 года. 43-летняя обвиняемая во время домашней ссоры ударила мужа кухонным ножом в грудь, после чего он скончался.

Материалы уголовного дела переданы в Железнодорожный районный суд Симферополя. Обвиняемой грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Алина Зорина

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